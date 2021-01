केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे लाल किला, ले रहे हैं नुकसान का जायजा

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर टेक्टर रैली की आड़ में आंदोलनकारी किसानों द्वारा लाल किले पर तोड़फोड़ करने और धर्म विशेष का झंडा फहराने के बाद आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज दौरा करने लाल किला पहुंच गए हैं। उन्होंने भारतीय पुरात्व विभाग के अधिकारियों के साथ नुकसान का जायजा ले रहे हैं। उनके दौरे के साथ लाल किला के अंदर तोड़फोड़ की तस्वीर भी सामने आ गया है। अभी नुकसान के बारे में डिटेल जानकारी नहीं मिल पाई है।

#WATCH: Broken shards of glass, scattered pieces of paper and vandalised ticket counter seen at the Red Fort in Delhi.



A group of protestors climbed to the ramparts of the fort and unfurled flags on January 26. pic.twitter.com/myCOU9QrJK