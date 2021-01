केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सड़क हादसे में घायल, पत्नी की मौत

नई दिल्ली। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अकोला में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और उनकी पत्नी सोमवार को सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब श्रीपद नाइक अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक नाइक की हालत स्थिर और सचेत हैं। जबकि उनकी पत्नी की जान चली गई। दुर्घटना के बाद दोनों लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa condoles the death of Union Minister Shripad Naik's wife Vijaya Naik: Karnataka Chief Minister's Office (CMO)



The Minister and his wife met with an accident while going from Yellapur to Gokarna in Karnataka, earlier this evening. https://t.co/txAQZm0Lz6