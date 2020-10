केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव (Smriti Irani was found to be COVID19 positive) पाई गई हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है।