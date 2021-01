संयुक्त मोर्चा ने ठुकराया केंद्र सरकार का प्रस्ताव, फिर दोहराई MSP पर कानून बनाने की मांग

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( New Farm Laws ) के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार को केंद्र के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें डेढ़ साल तक कानूनों को निलंबित करने और समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही गई थी। सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ( Samyukt Kisan Morcha ) के बैनर तले 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाए जाने की मांग को भी दोहराया गया।

Farmer Protest: 26 जनवरी को किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर परेड, शामिल होंगे एक लाख किसान

In a full general body meeting of Samyukt Kisan Morcha today, the proposal put forth by the Govt y'day, was rejected. A full repeal of 3 laws and enacting legislation for remunerative MSP for all farmers were reiterated as the pending demands of the movement: Samyukt Kisan Morcha pic.twitter.com/hf9AADeXOl