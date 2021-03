पांच राज्यों में भाजपा के लिए वोट न करने की अपील करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, सरकार के रवैये के बारे में बताएगा

नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में अगले माह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में भाजपा मजबूती से चुनाव मैदान में उतरी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन के बलबीर एस राजेवाल का कहना है कि हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के लिए दल भेजेंगे। मोर्चा किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करने वाली है। मगर लोगों से अपील करते हैं कि वे उन उम्मीदवारों को मतदान दें जो भाजपा को हरा सकने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे।

