Unlock 1.0: सैलून-नाई समेत सभी दुकानें खुलेंगी, एक हफ्ते के लिए सील होंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर

-Unlock 1.0 Guidelines:-देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi Unlock 1 Guidelines ) में अनलॉक 1 की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। -Coronavirus: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़े ऐलान किए हैं। -दिल्ली में अब सैलून-नाई ( Saloon ) समेत सभी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। -Covid-19 Virus: अगले एक सप्ताह तक दिल्ली के सभी बॉर्डर ( Delhi Border Sealed for One Week ) सील रहेंगे।

नई दिल्ली।

Unlock 1.0 Guidelines: लॉकडाउन ( Lockdown ) का चौथा चरण खत्म होने के साथ ही देशभर में अनलॉक 1 ( Unlock in India ) शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi Unlock 1 Guidelines ) में अनलॉक 1 की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली में अब सैलून-नाई ( Saloon ) समेत सभी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। बाजार खोलने के ऑड-ईवन सिस्टम को बंद किया गया है। वहीं, अगले एक सप्ताह तक दिल्ली के सभी बॉर्डर ( Delhi Border Sealed for One Week ) सील रहेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं।

दिल्ली में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद ( Relaxation in Delhi Lockdown )

सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में सैलून और नाई की दुकान खुलेंगी, लेकिन स्पा सेंटर बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4 में मिली छूट जारी रहेगी। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोग घरों में रहेंगे। दोपहिया पर अब दो सवारी जा सकेंगे। बाजार में ऑड-ईवन खत्म हो गया है, अब सारी दुकानें एक साथ खुलेंगी। इसके अलावा इंडस्ट्री भी खोली जाएंगी।

इन चीजों पर मिली छूट

-नाई,सैलून समेत सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन स्पा सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

-ऑटो, ई-रिक्शा चलेंगे।

- दोपहिया वाहनों पर दो, कार में चार सवारियां आ-जा सकती हैं।

-बाजार सामान्य तरीके से खुलेंगे।

-रात 9 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

-औद्योगिक क्षेत्रों में सभी कामों को अनुमति होगी।

-धार्मिक स्थल 8 जून से खोले जाने की मंजूरी।

बता दें कि देशभर में आज से अनलॉक 1.0 ( Unlock 1.0 ) की शुरुआत हुई है। सरकार ने अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस ( Unlock 1.0 Guidelines ) जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) द्वारा जारी गाइडलाइंस में लोगों को कई रियायतें दी गई है तो वहीं कुछ पाबंदियां जारी रखी गई है। सरकार ने ई-पास ( E-Pass ) का सिस्टम खत्म कर दिया है, यानीं अब राज्यों के बीच आने-जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं, कंटेंटमेंट जोन में अभी भी सख्त पाबंदियों जारी रहेगी।