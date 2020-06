Unlock 1.0: MHA ने बताया 8 जून से अगर Office खोले तो क्या करना होगा जरूरी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) को लेकर देश भर में लागू लॉकडाउन 5.0 ( Covid-19 Lockdown in india ) के साथ ही केंद्र सरकार ( Centre Govt ) ने Unlock 1.0 की भी घोषणा कर दी थी। इसके अंतर्गत अब आगामी 8 जून से देेश में कई सेवाओं-दफ्तरों ( Offices ) को खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि 8 जून से देश भर में दफ्तर कैसे खुल सकते हैं और उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना होगा, इसके लिए गृह मंत्रालय ने गुरुवार को विस्तृत दिशा-निर्देश ( MHA Guidlines ) जारी करते हुए मानक संचालन प्रोटोकॉल ( SOP ) जारी किए।

वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, इस बार कोरोना वायरस महामारी के बीच मानसून लाने वाला है बड़ी परेशानी

इन दिशा-निर्देशों का मकसद कोरोना वायरस को फैलने ( Coronavirus outbreak update ) से रोकने के लिए दफ्तरों में प्रीवेंटिव और रिस्पॉन्स उपायों को शामिल करना है। इनमें हर समय पालन किए जाने वाले सामान्य निवारक उपायों, कार्यालयों के लिए विशिष्ट उपायों, कोरोना केस की घटनाओं ( coronavirus cases ) पर किए जाने वाले उपाय और कोरोना संदिग्ध या पॉजिटिव केस ( corvid 19 positive cases ) आने के मामले में कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं को लागू किया जाना शामिल है। वहीं, कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

.@MoHFW_INDIA issues Standard operating procedure (SOP) on preventive measures to contain spread of #COVID19 in office



✅ Mandatory hand hygiene & thermal screening provisions at entrance



✅ Only asymptomatic staff/visitors shall be allowed



More here:🔽 https://t.co/6A7rWUBLI7