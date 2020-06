Unlock 1.0: जल्द शुरू हो सकती हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी

नई दिल्ली।

Unlock 1.0: देश में घरेलू उड़ानों ( Domestic Flights ) का परिचालन शुरू होने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ( International Flights ) शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Hardeep Singh Puri ) ने कहा कि अन्य देशों में प्रवेश देने के नियमों में ढील दिए जाने के साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का फैसला लेगा। कोरोना महामारी ( Covid-19 Virus ) के चलते सिंगापुर और जापान जैसे कई देशों में विदेशियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे हालातों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अनुमति मिलने के बाद होगा फैसला

मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के जरिए कहा, जैसे ही देशों में विदेशी नागरिकों को प्रवेश के नियमों में ढील दी जाएगी, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ान के परिचालन पर विचार किया जाएगा।

Coronavirus: एक गलती पूरे परिवार पर पड़ी भारी, 18 सदस्य हुए कोरोना संक्रमित

Potentially these many eligible people will return to India as well. We are adding more flights to VBM.



Another 100,000 passengers flew out of India & around 38,000 inbound Indian citizens returned on around 640 chartered flights. More such flights are being given permissions.