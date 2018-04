नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप के मुख्य आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया । सीबीआई कोर्ट ने आरोपी विधायक को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। विधायक सेंगर के मददगार को भी सीबीआई ने रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट में पेश होने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे भगवान पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, इसलिए यहां आया हूँ। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कोर्ट से विधायक को 14 दिन के लिए रिमांड पर देने की मांग की। सीबीआई की इस मांग पर विधायक कुल्दीप सिंह सेंगर के वकील ने कोई विरोध नहीं किया।

Main accused in #Unnao rape case BJP MLA Kuldeep Singh sent to 7-day police custody. pic.twitter.com/gRyEIbEhSn