नई दिल्ली। उन्नाव गैंग रेप केस की जांच के लिए यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी पीड़िता के गांव पहुंच गई हैं। पीड़िता के गांव पहुंचने के बाद एसआईटी और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लोगों का आरोप था कि जिस तरह पीड़िता के पिता को मार डाला गया है उसी तरह पुलिस पीड़िता के परिवार को भी मार डालेगी। आरोप है कि पुलिस किसी गुप्त जगह ले जाकर पीड़िता से पूछताछ कर रही है। मन जा रहा है कि एसआईटी के गठन के बाद गैंगरेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

पीडि़त परिवार से मुलाकात के बाद एडीजी (लखनऊ जोन) राजीव कृष्‍ण ने कहा कि 'इस मामले में जिससे भी जरूरत होगी, पूछताछ की जाएगी। इस घटना में लिप्‍त लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।' उन्होंने कहा कि, " हम आश्वस्त करते हैं कि जांच निष्‍पक्ष तरीके से की जा रही है और पीडि़ता को पूरा न्‍याय मिलेगा।" उन्‍होंने कहा कि इस केस में अंतरिम रिपोर्ट आज शाम को सौंपी जाएगी।

The family will be provided full security. They have a relative in Delhi, now it is their decision if they want to live here in Unnao or in Delhi, says ADG Lucknow zone Rajeev Krishna who is heading the SIT in #Unnao rape case pic.twitter.com/oyRiuux4vW