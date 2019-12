उन्नाव केसः तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर दोषी

नई दिल्ली। उन्नाव कांड में सबसे बड़ी फैसला सामने आया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। नाबालिग के रेप और अपहरण केस में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी माना है।

यही नहीं चार्जशीट में देरी को लेकर सीबीआई को भी फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक, सेंगर और उसके साथियों ने २०१७ में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के करीब ढाई साल बाद तीस हजारी कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई।

पीड़ित एम्स में भर्ती है। उसके पिता-चाची-मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि चाचा जेल में हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कुलदीप सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है। इस फैसले के बाद उसकी मुश्किल और बढ़ जाएगी।

Unnao rape and kidnapping case: The court has acquitted another accused Shashi Singh. https://t.co/gMTNMBbOtP