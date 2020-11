यूपी कैबिनेट ने 'लव जिहाद' पर पास किया अध्यादेश, योगी सरकार की पहल

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को पास कर दिया गया। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' लेकर आई है।

UP Cabinet decides to introduce an ordinance against unlawful religious conversions: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh pic.twitter.com/vUPO7SLyR7