VIDEO: US का न्यू जर्सी कोरोना से प्रभावित, ऐसे जिंदगी काट रहे हैं वहां रहने वाले भारतीय

नई दिल्ली। US में 1 मिलियन से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित है। यहां 50 हजार लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। US का न्यू जर्सी कोरोना से प्रभावित दूसरा राज्य है। यहां लगभग 6 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहां रहने वाले भारतीय कठीन परिस्थिति में जिंदगी बिता रहे हैं। वहां इंडियन ग्रोसरी के सामान मिलने में परेशानी आ रही है। मिशिगन में रहने वाली Ashwini Dole ने पत्रिका से ये exclusive जानकारी शेयर की है। वीडियो में देखिए कैसे कोरोना काल में जिंदगी बिता रहे हैं US में रहने वाले भारतीय नागरीक