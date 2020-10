उत्तराखंड: कांग्रेस ने मांगा CM का इस्तीफा, लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप

नई दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश के वर्तमान पर जमकर हमला बोला है। उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्तमान सीएम पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश पर रावत ने कहा है कि ‘उत्तराखंड के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए अगर राज्यपाल मामले पर हमारी चिंताओं को सुनने के लिए आज या कल हमसे नहीं मिलते हैं, तो हम सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए उनका दरवाजा खटखटाएंगे’

हरीश रावत के अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री पर निसाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया पर न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार है।

Uttarakhand's CM should resign. If governor doesn't meet us today or tomorrow to hear our concerns on the matter, then we'll knock her door demanding CM's resignation: Harish Rawat, Congress, on High Court order directing CBI probe into the alleged graft charges on current CM pic.twitter.com/uSdHhTNVdN