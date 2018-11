उत्तराखंड: भूकंप से दहला पिथौरागढ़, रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई तीव्रता

देहरादून। उत्तराखंड के पिथोरागढ़ जिले में रविवार को दोपहर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका करीब 12.38 मिटन पर आया जबकि दूसरा झटका 12.45 बजे आया। पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पिथौरागढ़ में केवल एक बार ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई। भूकंप के इस झटके से फिलहाल किसी तरह की कोई जान-माल की खबर नहीं आई है।

#Uttarakhand : Earthquake measuring 5.0 on the Richter scale strikes Pithoragarh district; No loss of life or damage to property reported pic.twitter.com/QWAKVlcNHz