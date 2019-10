उत्तराखंड: पूर्व CM हरीश रावत की अचानक बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में हुए भर्ती

नई दिल्ली। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आनन-फानन में उन्हें देहरादून के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, डॉक्टर्स उनकी देखरेख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह पूर्व सीएम हरीश रावत को अचानक चक्कर आ गया था और उन्हे सीने में दर्द की शिकायत भी होने लगी थी।

हरीश रावत की बिगड़ती हालत को देखकर परिजन तुरंत उन्हें मैक्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हरीश रावत को भर्ती करने की सलाह दी। डॉक्टर्स ने कहने पर हरीश रावत को भर्ती कर दिया गया है। फिलहाल, हरीश रावत की सभी जरूरी जांच की जा रही है।

Dehradun: Former Chief Minister of Uttarakhand and Senior Congress leader Harish Rawat admitted to hospital after he complained of chest pain. (file pic) pic.twitter.com/XEUC15Gzfs