Uttarakhand : अपने गांव घीड़ी में घर बनाएंगे अजीत डोभाल, युवाओं से की आगे आने की अपील

नई दिल्ली। देशभर में आज महा-अष्टमी की धूम है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval) उत्‍तराखंड ( Uttarakhand ) के अपने पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल के घीड़ी का दौरा किया। वह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुर्गा पूजा के आठवें दिन गांव के बाल कुंवारी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

Uttarakhand: National Security Advisor Ajit Doval reached his village Ghiri in Pauri Garhwal district today.



He along with his wife and other family members offered prayers at a temple at his village, on the eighth day (Ashtami) of Navratri today. pic.twitter.com/ASYWQ5waeO