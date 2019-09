उत्तराखंड: चमोली में नदी में समाई मैक्स कार, तीन की मौत

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली में अभी-अभी बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां निजामुला-बिरही मार्ग पर एक गाड़ी संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरी।

इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

तीनों लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं, एक व्यक्ति अभी भी लापता है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है।

Uttarakhand: 3 people died after the vehicle they were in, fell off Nijmula-Birahi road into a river, in Chamoli last night. One person is still missing. Search and rescue operation by the local administration and NDRF (National Disaster Response Force) is underway. pic.twitter.com/ogcuKXzlZj