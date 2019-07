उत्तराखंड में मानसून की जोरदार दस्तक, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। मानसून ( Monsoon ) जहां भी पहुंच रहा है कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। पहले महाराष्ट्र फिर गुजरात और अब उत्तराखंड में मानसून ( monsoon in uttarakhand ) का जबरदस्त असर देखने को मिला है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि उत्तराखंड में भारी बारिश ( Uttarakhand Weather Update ) होगी, हुआ भी कुछ ऐसा ही यहां रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के कारण सारी चलसील गांव में मलबे से ढंक गया।

कई सड़कों पर जल जमाव के कारण यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

अगले 48 घंटे में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में दस्तक देगा मानसून, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट

By July 5 or 6, the intensity of #Monsoon #rains will significantly increase over #HimachalPradesh and #Uttarakhand. Very heavy spells may lash these regions. Rains may cause some sort of difficulty in ongoing #Amarnath Yatra. https://t.co/5FXjLl1ngk