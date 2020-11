उत्तर प्रदेश उपचुनाव: सात सीटों में से छह सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में राज्य में कुल 7 सीटों में से भाजपा 6 सीटों पर बढ़त बरकरार है। वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) उपचुनाव में कुल 7 सीटों में से 1 पर आगे है। मंगलवार को इन सात सीटों पर मतगणना के रुझानों में भाजपा की उषा सिरोही बुलंदशहर सीट से आगे चल रही हैं।

