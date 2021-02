अब तक 58 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण, नहीं मिलीं प्रतिकूल घटनाएं: स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक करीब 58 लाख लोगों का वैक्सिनेशन हो चुका है।

रविवार तक देश में करीब 12 हजार लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई राज्यों में वैक्सिनेशन को तेजी दिखाई जा रही है। दूसरा चरण 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी के अनुसार अब तक टीकाकरण से कोई भी गंभीर मामला सामने नहीं है। इससे कोई मृत्यु भी सामने नहीं आई है। शुरूआती दौर में टीकाकरण के बाद की प्रतिकूल घटनाएं सामने आई थीं।

No case of serious or severe AEFI (Adverse event following immunization) or death is attributable to vaccination till date: Manohar Agnani, Additional Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/a3QTMj4qbX