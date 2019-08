वडोदरा में भारी बारिश से सड़के बनीं तालाब, घरों में घुसे मगरमच्छ

नई दिल्ली। असम, बिहार और मुंबई के बाद अब गुजरात में बारिश ( Vadodara Rains ) ने कहर ढ़ाया है। यहां वडोदरा शहर में हुई भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ तैनात करनी पड़ी। राहत कार्य में जुटी एजेंसियों ने करीब 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।

जानकारी के अनुसार शहर भर ( Vadodara Rains ) में ऐसे 26 निचले इलाके चयनित किए गए हैं, जहां बारिश का अत्यधिक पानी भर गया है। वही, कुदरत के इस कहर ने चार लोगों की जान ले ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि वडोदरा के छनी इलाके में बड़ी घटना हो गई है। यहां भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से चार मजदूरों की मौत हो गई।

राहत ( Vadodara Rains ) कार्य में जुटी टीमें—

Govind Chavda, the Gujarat Police officer who was seen in a viral video rescuing an infant from floods in Vadodara: It was a little difficult since the baby is 1.5 months old. We felt we did something we may not get to do again. We are always ready for public service. pic.twitter.com/1qfp6ecJyY