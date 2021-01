बेनामी संपत्ति को लेकर वाड्रा से आठ घंटे चली पूछताछ, 23 हजार दस्तावेज कार्यालय से उठाए

नई दिल्ली। बेनामी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को दोबारा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर पर पूछताछ की थी। पूछताछ करीब आठ घंटे तक चली थी। पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अफसर मेरे कार्यालय से करीब 23 हजार दस्तावेज ले गए।

23,000 documents were taken away from my office. They've more information about me than I have in my office today. Every question they asked was answered clearly. There is no tax evasion: Robert Vadra on ED raids & questioning by Income-Tax dept officials pic.twitter.com/UdzJEQgIZP