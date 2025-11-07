Vande Matram song: मंत्री राजेश अग्रवाल बोले- वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और एकता का है प्रतीक

प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद, संस्कृति और समाज की एकता के भाव को सर्वोपरि मानती है। वंदे मातरम् (Vande Matram song) हमारे आत्म सम्मान का प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों भारतीयों में देशप्रेम की ज्वाला जगाई थी। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति संजय सुरीला टीम द्वारा दी गई। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया।