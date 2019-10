वीर सावरकर के पोते रणजीत का बड़ा बयान- इंदिरा गांधी करती थीं उनका सम्मान

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी है। यह संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस तक ने इस बात का विरोध किया है। इस बीच सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सावरकर की अनुयायी थीं और उनका सम्‍मान करती थीं।

Ranjeet Savarkar,grandson of Veer Savarkar: Indira Gandhi honoured Veer Savarkar, I strongly feel she was his follower because she brought Pakistan to its knees,strengthened army and foreign relations, she also did nuclear tests.All this is against Nehru and Gandhi's philosophy pic.twitter.com/itIDI4QlKe