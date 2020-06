आलू को छोड़कर बाकी सब्जियों के रेट में भारी गिरावट, 1 रुपए किलों से भी सस्ता टमाटर, जानिए रेट

-जहां एक स्थिति थी कि लॉकडाउन में बाजार में सब्जियों (Vegetables market rate in lockdown) के दाम आसमान छूने लगे थे तो वहीं अब इन्हें सब्जियों के दाम में भारी गिरावट (Vegetables New rate) नजर आ रही है

नई दिल्ली. चीन (China) के वुहान (Wuhan) शहर से फैले कोरोना वायरस (Coronavirus in India) का संक्रमण दुनियाभर में बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमण (Corona infection) से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसका असर हर किसी पर देखा जा रहा है। कोराबारियों से लेकर मजदूरों तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। जहां एक स्थिति थी कि लॉकडाउन में बाजार में सब्जियों (Vegetables market rate in lockdown) के दाम आसमान छूने लगे थे तो वहीं अब इन्हें सब्जियों के दाम में भारी गिरावट (Vegetables New rate) नजर आ रही है।

आलू को छोड़ इन सब्जियों के गिरे दाम

सब्जियों के दाम में थोक बाज़ार में काफी गिरावट देखी गई है। जल्दी खबरा होने वाली सब्जी जैसे टमाटर प्याज सब्जियों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालाकि आलू का रेट वहीं का वहीं है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते लोग घरों में कैद है। ज्यादा बाहर आना जाना नहीं हो रहा है। जिससे सब्जियों की खरीदारी कम हो रही है, वहीं जल्दी खराब होने वाली सब्जी जैसे टमाटर के रेट में कमी आ गई है। वहीं इनमें हरी सब्जियां भी शामिल है। हरी सब्जी भी जल्द खराब होने वाली सब्जी है लोगों में इसकी खरीद कम है, जिससे इसके रेट में भी कमी देखी गई है।

किसानों को हो रहा है भारी नुकसान

मंडी बोर्ड Mandi Board वेबसाइट के अनुसार थोक मंडियों में एक हफ्ते में प्याज का भाव 8.75 रुपये किलो चल रहा है। वहीं टमाटर के भाव की बात करें तो 1 रुपये किलो से भी कम भाव पर बिकने लगा है। याद रहे कि पिछले साल तक प्याज का दाम आसमान छू रहा था। 150 रुपए किलों तक प्याज का दाम चला गया था। लोगों के खाने में प्याज की कमी होने लगी थी, तो वहीं टमाटर का भी यही हाल था। 60 रुपए किलो तो कही 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में इस समय सब्जियों की कीमतें अच्छी खासी गिरावट नजर आई है। इसके चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को फसल की लागत भी नहीं मिल रही है।

आगे आ सकती है वृद्धि

वहीं चैंबर ऑफ आजादपुर फ्रूटस एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन (Chamber of Azadpur Fruits and Vegetables Association) के प्रेसीडेंट एम. आर. कृपलानी ने एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए कहा कि होटल, रेस्तरां खुलने की वजह से हो सकता है आगे धीरे-धीरे हालात सामान्य होने पर अगले महीने तक सब्जी और फल की मांग में 10-15 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। रेट दोबारा से सामान्य हो सकते है या उनमें वृद्धि भी तेजी से देखी जा सकती है।