Venkaiah Naidu : जल संरक्षण को बनाएं जन आंदोलन, ऐसा करना सबके लिए जरूरी

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का उद्धाटन किया। इस समारोह में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए देशवासियों से जल संरक्षण की मुहिम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इसके लिए हर स्तर के लोगों से आगे आने की अपील की।

Vice President M Venkaiah Naidu warned that potable water might become a scarce resource unless water conservation is taken on a war footing; urged media to take up a sustained campaign on conserving every drop of water: Vice President's Secretariat https://t.co/9Q4plUpEiv