मशहूर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी का निधन, 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

नई दिल्ली। मशहूर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में राम जेठ मलानी का निधन हुआ है। राम जेठमलानी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। फिलहाल वो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद थे। आज सुबह उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। राम जेठमलानी के निधन से राजनीति क्षेत्रों में शोक की लहर है। बता दें कि लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर आज शाम 4 बजे जेठमलानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

वाजपेयी के खिलाफ लड़ा चुनाव

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राम जेठमलानी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। उन्होंने कानून, न्‍याय और कंपनी अफेयर मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय का पद भी संभाला था।

जेठमलानी भाजपा के टिकट पर मुंबई से दो बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। हालांकि कई बार वो पार्टी के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। जिसके बाद भाजपा ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। फिर उन्होंने 2004 में लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ा । लेकिन वो हार गए । 7 मई 2010 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया।

Veteran lawyer Ram Jethmalani passes away at his residence in Delhi. He was 95 years old. (file pic) pic.twitter.com/Utai8qxxh4

जेठमलानी की गिनती देश के सबसे महंगे वकीलों में होती थी। जेठमलानी के निधन से शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेठमलानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जेठमलानी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि हमने ना केवल एक प्रतिष्ठित वकील खोया है। बल्कि एक महामानव को खो दिया है।

Union Home Minister Amit Shah: Deeply pained to know about the passing away of India’s veteran lawyer and former Union Minister #RamJethmalani ji. In him we have not only lost a distinguished lawyer but also a great human who was full of life. (file pic) pic.twitter.com/o94GELYtPg