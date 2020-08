दिग्गज रंगमंचकर्मी Ebrahim Alkazi का निधन, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने जताया शोक

नई दिल्ली। आधुनिक भारतीय रंगमंच के जनक माने जाने वाले इब्राहिम अलकाजी का मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निधन हो गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के पहले निदेशक रह चुके अलकाजी 94 वर्ष के थे। यह जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम शख्सियतों ने थिएटर के दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

Ebrahim Alkazi, doyen of Indian theatre, mentored and inspired generations of artists. His death leaves a void in the world of performing arts. A Padma Vibhushan recipient, his legacy will live on. My condolences to his family, students and art lovers. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 4, 2020

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलकाजी के निधन पर ट्वीट कर लिखा, "इब्राहीम अल्काज़ी का निधन नाट्यक्षेत्र की अपूरणीय क्षति है। वे भारतीय नाट्य जगत के एक दिग्गज थे जिनसे कलाकारों की कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन व प्रेरणा मिली। पद्म विभूषण से सम्मानित अल्काज़ी की विरासत अमर रहेगी। उनके परिवार, विद्यार्थियों व कलाप्रेमियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं!"

Saddened to know about the demise of the theatre virtuoso Shri Ebrahim Alkazi today. He is credited with reinventing and revolutionising Indian theatre. As director of National School of Drama, he helped set a new course for theatre in India. pic.twitter.com/VJhCW995wk — Vice President of India (@VPSecretariat) August 4, 2020

वहीं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उनके निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "प्रख्यात रंगकर्मी इब्राहीम अल्काज़ी के निधन का समाचार सुनकर कर दुखी हूं। उनका निधन रंगमंच और नाटक के प्रेमियों के लिए बड़ी क्षति है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में आपने रंगमंच पर नए प्रयोगों को प्रोत्साहित किया, नए पाठ्यक्रम जोड़े। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों, सहयोगियों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।"

Shri Ebrahim Alkazi will be remembered for his efforts to make theatre more popular and accessible across India. His contributions to the world of art and culture are noteworthy too. Saddened by his demise. My thoughts are with his family and friends. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) August 4, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा, "इब्राहिम अलकाज़ी को पूरे भारत में रंगमंच को अधिक लोकप्रिय और सुलभ बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। कला और संस्कृति की दुनिया में उनका योगदान भी उल्लेखनीय है। उनके निधन से काफी दुखी हूं। मेरी संवेदना उनके परिजनों और दोस्तों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

अलकाजी एक विलक्षण कला पारखी और गैलरी के मालिक थे। उन्होंने नई दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामैटिक्स आर्ट (राडा) से प्रशिक्षण हासिल करने वाले अलकाजी ने अपने शानदार करियर के दौरान 50 से अधिक नाटकों का मंचन किया। इतना ही नहीं उन्होंने 1950 में बीबीसी का ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता।

My acting Guru #EbrahimAlkazi Saab passed away today. The tallest man ever in our lives. He taught us not only about theatre, acting or dramas but also about life. He made us discover ourselves. He was our reference point for great acting. He will be MISSED. Om Shanti!! 🙏🙏💔 pic.twitter.com/LRh0oVSaLF — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 4, 2020

अलकाजी द्वारा निर्देशित कुछ प्रमुख नाटकों में 'तुगलक' (गिरीश कर्नाड), 'आषाढ़ का एक दिन' (मोहन राकेश), धर्मवीर भारती का 'अंधा युग' के अलावा कई ग्रीक ट्रेजडी और शेक्सपीयर की कृतियां भी शामिल हैं। अलकाजी के रंगमंच में दिए गए योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2010 में पद्म विभूषण, 1991 में पद्मभूषण और 1966 में पद्मश्री जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका था।

अलकाजी को एक सख्त अनुशासक के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले निदेशक के रूप में 1962-1977 के दौरान अपने कार्यकाल में थिएटर प्रशिक्षण के लिए एक ब्लू प्रिंट प्रदान किया था। उनके दोनों बच्चे भी रंगमंच के कलाकार हैं। अमल अल्लाना, एक थिएटर डायरेक्टर हैं। वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पूर्व चेयरपर्सन भी हैं। वहीं, फैसल अलकाजी भी रंगमंच निर्देशक हैं।