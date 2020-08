VHP का बड़ा खुलासा, देशभर में 62 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण रोका

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़े दावे से हैरानी मच गई है। परिषद का दावा है कि बीते 56 वर्षों में संगठन ने देश भर में 62 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण रोका है। इसके साथ ही 8.50 लाख लोगों की घर वापसी भी कराई है। समाज के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद ने अब तक देश भर में 85 हजार से ज्यादा सेवा कार्य संचालित किए हैं।

कल देशवासियों की निकल सकती है लॉटरी! PM Modi कर सकते हैं नए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा!

संगठन के कार्यों के बारे में यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दी है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुआ विहिप का स्थापना दिवस समारोह आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक जारी रहेगा।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि विहिप ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के काफी काम किए हैं। इसके साथ ही धर्मांतरित हिंदू समाज के लोगों को फिर से जड़ों से जोड़ने की दिशा में भी बड़ा काम किया है। उन्होंने बताया कि परिषद ने अब तक करीब 62 लाख हिंदुओं के धर्मांतरण को रोका है। इतना ही नहीं करीब 8.5 लाख की घरवापसी भी कराई है।

#VHP born on #shrikrishna #Janmastami 1964 worked hard for service, safety, self-respect and independence of the #Hindu community & #Dharma. It's repeated successful endeavors made the world realized the greatness of the Hindu philosophy. https://t.co/UhHuH706lS