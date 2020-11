वाइस एडमिरल एमएस पवार : युद्धाभ्यास से नौसेना की मारक क्षमता हुई धारदार, हर चुनौती के लिए तैयार

नई दिल्लीे। मालाबार युद्धाभ्यास टू के बीच नौसेना के वाइस एडमिरल एमएस पवार ने भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मालाबार युद्धाभ्यास से नौसेना की समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने की क्षमता पहले से ज्यादा मारक हो गई है। इससे भारतीय नौसेना की तत्परता और युद्धकौशल को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नौसेना समंदर के रास्ते आतंक के किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

WATCH via ANI Multimedia: Vice Adrimal MS Pawar, Navy Dy Chief says, "Malabar 2020 helps us show our combat readiness, interoperability & ability to tackle challenges in the maritime domain." pic.twitter.com/ODdUirsfqQ