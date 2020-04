कोरोना संकट के बीच हेलीकॉप्टर से हर शहर में पैसे गिराएगी सरकार, जानिए क्या है सच्चाई ?

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते पूरी दुनिया जूझ रही है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लागू है। महामारी को देखते हुए भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है। इधर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार सभी शहरों में हेलीकॉप्टर के जरिए पैसे गिराएगी। इस वायरल मैसेज लोगों के लिए कौतुहल बना हुआ है। हालांकि सच्चाई से इसका कोई सरोकार नहीं है।

दावा- सरकार हर शहर में हेलीकॉप्टर से गिराएगी राशि

तथ्य- खबर झूठी, सरकार ने नहीं की कोई तैयारी

क्या है वायरल मैसेज ?

दरअसल दक्षिण भारत के एक न्यूज चैनल पर खबर प्रसारित की गई है कि लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने सभी शहरों में हेलीकॉप्टर के जरिए पैसे गिराने का फैसला किया है। इस मैसेज के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा।

वायरल मैसेज की क्या है सच्चाई?

पत्रिका फैक्ट चेक की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। पत्रिका ने अपने पाठकों से आग्रह किया है कि वह इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे।

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने इस खबर को खंडन किया है। जिसमें खुलासा हुआ कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। पीआईबी फैक्ट चेक में कहा कि सरकार ऐसी कोई भी चीज नहीं करने जा रही है।'

Claim: Government is going to drop money from helicopters in every town#PIBFactCheck: Government is going to do no such thing pic.twitter.com/on7ZNsEXgT