पत्रिका फैक्ट चेक : मणिपुर के तमेंगलोंग जिला अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए उपकरण नहीं, जानिए सच्चाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है वायरस से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार गंभीर और संजीदा है। सरकारें महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लेकिन एक वेबपोर्टल पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना के इस भीषण काल में मणिपुर के जिला अस्पताल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।

दावा:- तमेंगलोंग जिला अस्पताल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं

तथ्य :यह दावा बिलकुल झूठ है। अस्पताल में पर्याप्त सुविधा

क्या है वायरल मैसेज ?

एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक मणिपुर के तमेंगलोंग जिला अस्पताल में कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। वेबसाइट के मुताबिक अस्पताल में कोरोना जांच के लिए ना तो किट है और ना ही ICU की व्यवस्था है। अस्पताल में इस बीमारी के लिए स्पेशल वार्ड या वेंटिलेटर के भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 संक्रमण इलाज के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों भी नहीं है। यहां के लोगों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

तमेंगलोंग जिला राज्य की राजधानी इंफाल से 150 किलोमीटर दूर है। साथ ही असम राज्य की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। असम में 35 लोग इस बीमारी की चपेट में है।

क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई?

पोर्टल को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर मैसेज को वायरल किया जा रहा है। पत्रिका के व्हाट्सएप पर भी एक सतर्क यूजर ने मैसेज भेजकर जानने की कोशिश की । पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पोर्टल की रिपोर्ट में कोई दम नहीं है। जिला अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधा है। अस्पताल में वह सभी उपकरण मौजूद हैं जिसकी जरूरत इलाज में होता है। जिला प्रशासन ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक करार दिया है।

PIB ने दावे को गलत करा दिया

प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो के मुताबिक पोर्टल की रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। जिला अस्पातल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तमेंगलोंग जिला प्रशासन ने बताया कि असप्ताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। साथ ही अस्पताल में क्वारंटीन की सुविधा भी है।

