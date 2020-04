पत्रिका फैक्ट चेक: क्या मुंबई में हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन का स्टॉक हो रही खत्म, दावों में कितनी है सच्चाई?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के इलाज में भारत समेत अन्य देशों में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और क्लोरोक्वाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत इस दवा के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है और मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों को निर्यात करता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर में इस दवा की मांग अचानक बढ़ गई हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर दवा देने की मांग की है। जिसपर भारत ने अमरीका को दवा सप्लाई शुरू कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और क्लोरोक्वाइन की दवा अमरीका भेजने से भारत में इसकी कमी होने लगी है।

दावा- मुंबई में हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन का स्टॉक खत्म

सच्चाई- पर्याप्त मात्रा में है दवा का स्टॉक

मैसेज में क्या है दावा

क्या है असली हकीकत

#PIBFactCheck

Claim : A prominent newsportal has claimed #HCQ or #Hydroxychloroquine stocks in Mumbai have run out

Fact: MoHFW has allocated 34 lakh tablets of HCQ to Maharashtra upto 9 April. So supply is much more than present requirement. It has also made its own procurement. pic.twitter.com/FnibB7JebK