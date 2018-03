नई दिल्ली। आजकल सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं वे अक्सर फेसबुक व ट्विटर पर ट्रेंड कर रही फोटो और वीडियो के झांसे में आ जाते हैं। हालांकि, प्रशासन कि ओर से कई बार एहतियात बरतने की हिदायत दी जाती है। लेकिन वाबजूद इसके लोग इस तरह के पोस्ट को गंभीरता से ले लेते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो में एक कपड़े से ढ़की मस्जिद पर भगवान राम का पोस्टर दिखाया जा रहा है। हालांकि, यह फोटो फर्जी है। इस बात की जानकारी हैदराबाद पुलिस ने ट्वीट कर के दी है।

हैदराबाद पुलिस ने फोटो को फर्जी बताया

यह पोस्ट हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक राजा सिंह के फैन क्लब पेज से शेयर किया गया है। पोस्ट में कपड़े से ढकी एक मस्जिद पर राजा के साथ भगवान राम का फोटो है, जिसमें वह रामनवमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पोस्ट के वायरल होने के बाद हैदराबाद पुलिस ने ट्वीट कर इसका सच लोगों के सामने रखा। हैदराबाद पुलिस ने लोगों से अफवाह ना फैलाने की और उन पर भरोसा ना करने की अपील की है। पुलिस ने दिखाया कि जिस मस्जिद पर ऐसा पोस्टर दिखाया जा रहा है, वहां असल में ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगा है।

Don't Circulate Fake Pictures on Social Media



Don't believe in Rumours#Don't spread or come under influence of any rumour or fake news or morphed photos. It is offence under IPC & IT Act. pic.twitter.com/zneE7ZTQS7