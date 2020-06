पश्चिम बंगाल से आया चौंकाने वाला Video, लोग नाराज, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली/कोलकाता। पत्रिका

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में शवों के साथ बदसलूकी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राज्य में विपक्षी दलों के साथ-साथ कई सामाजिक और मानवाधिकार संगठन ममता सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Governor Jagdeep Dhankhar) ने भी इस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो कोलकाता (Kolkata) का है।

आरोप है कि कोलकाता में एक श्मशान घाट पर कुछ शवों को जलाया जा रहा था, तभी उससे इलाके में काफी दुर्गन्ध फैल गई। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने शवों को जलाने का विरोध किया। इसको लेकर लोगों और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। विरोध बढ़ता देख नगर निगम के कर्मचारी अधजले शवों को घसीटते हुए शव वाहन में रखने लगे। इस घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से यह वायरल हो गया है। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो के सही या गलत होने की पुष्टि नहीं करता।

क्या शव कोरोना मरीजों के थे?

इस वीडियो को जिसने भी देखा, वह निगम कर्मचारियों की इस करतूत को अमानवीय बताते हुए उनके व राज्य सरकार की कोरोना संक्रमितों के इलाज और कोरोना से मरने वालों शवों के निपटान की तैयारियों को लेकर जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि ये शव कोरोना मरीजों के हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, जिन शवों को जलाया जा रहा था, वह लावारिस थे, न कि किसी कोरोना मरीज के।

शव जलने से दुर्गन्ध क्यों फैली?

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ लोग अधजले शवों को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं और शव वाहन में रख रहे हैं। वहीं, कुछ लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब वे अपने घर में थे, तब कुछ जलने की बदबू आ रही थी। बाहर निकलकर देखा तो निगम कर्मचारी शव जला रहे थे। लोगों का आरोप है कि इस श्मशान में जो शव जलाए जा रहे थे, वह कोरोना से पीडि़त लोगाों के हैं। इसी बात का लोगों ने विरोध किया तो कर्मचारी विवाद करने लगेे, मगर बाद में अधजले शवों को ले जाने के लिए तैयार हो गए। मगर जब वे शवों को ले जा रहे थे, तो उन्हें तरीके से उठाने के बजाय उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे थे और वाहन में फेंक रहे थे, जिससे लोगों का गुस्सा और भडक़ उठा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम से जुड़े कर्मचारी चोरी-छिपे कोरोना वायरस मरीजों का शव श्मशान घाट पर जला रहे थे। इसके बाद लोगों ने विरोध किया तो वे आनन-फानन में शवों को लेकर भाग गए।

Given sensitivities of people and wider ramifications it may have, urge @MamataOfficial to be responsive in humane manner. A police action to repress would be hurtful.



In our culture dead bodies have to be accorded highest respect.



Scars of Dhapa and now this SHAME ! (2/2)