CAA पर विराट कोहलीः बिना पूरी जानकारी के बयान देना ठीक नहीं

गुवाहाटी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को साफ कर दिया कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर किसी तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहते। पूरे देश में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। गुवाहाटी में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन की हवा मजबूत थी। तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को यहां भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला जाना है।

दिग्गज भाजपा नेता की मुसलमानों को चेतावनी, हम 80 पर्सेंट हैं और तुम 18, मत करो यह काम

मैच की पूर्व संध्या पर कोहली से जब सीएए के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर मैं किसी तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहता। ऐसे मुद्दे पर जिसे लेकर दोनों तरफ से अलग-अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे इस पर बात करने से पहले, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्या चल रहा उसके बाद जिम्मेदारी से इस पर अपनी बात रखनी चाहिए।"

#WATCH Indian captain Virat Kohli on #CitizenshipAmendmentAct: I don't want to be irresponsible&speak on something that has radical opinions on both sides. I need to have total information&knowledge of what it means&what is going on, then be responsible to give my opinion on it. pic.twitter.com/Bli07MyLtq