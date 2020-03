कुणाल कामरा की बढ़ी मुश्किल, विस्तारा एयरलाइन्स ने भी 27 अप्रैल तक लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली। स्टैंडअप कॉमेडियन ( Stand up Comedian ) कुणाल कामरा ( Kunal Kamra ) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कुणाल कामरा की यात्रा पर अब विस्तार एयरलाइन्स ( Vistara Airlines ) ने भी प्रतिबंध लगा दिया है।

दरअसल इंडिगो के एक विमान में पत्रकार को कथित रूप से परेशान करने के मामले में कुछ एयरलाइन्स पहले ही कुणाल कामरा की विमान यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं।

इसी कड़ी में अब विस्तारा एयरलाइन्स ने भी बड़ा फैसला लिया है।

कुणाल कामरा की यात्रा पर 27अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट, एअर इंडिया और गो एयर ने कुणाल कामरा की उड़ान पर बैन लगाया था।

Vistara Spokesperson: Based on the Order passed by an internal committee constituted by InterGlobe Aviation Ltd. in compliance with the respective CAR and following due process, we have placed the passenger on our no-fly list until 27 April 2020 https://t.co/dktKs2TxjR