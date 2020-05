Vizag Gas Leak: 1 घंटे में 3 किलोमीटर का दायरा, 5 गांव के 7500 लोग प्रभावित, अब हालात काबू

विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विजाग में गुरुवार तड़के एलडी पॉलिमर्स इंडिया केमिकल यूनिट में गैस रिसाव के बाद एक बुजुर्ग- एक नाबालिग समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। गैस रिसाव का यह हादसा इतना बड़ा था कि इसने कुछ ही देर में आसपास के पांच गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों का दम घोटने वाला माहौल पैदा कर दिया। हादसे के बाद 7500 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।

जानकारी के मुताबिक गोपालपट्टनम के पास आरआर वेंकटपुरम की इस एलजी पॉलिमर्स यूनिट में गुरुवार तड़के करीब 3.00 बजे गैस रिसाव के कारण एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की कुएं में कूदने के चलते जान चली गई। एक अन्य व्यक्ति अपने घर की बालकनी से गिर गया। वहीं आस-पास के पांच गांव गैस रिसाव के चलते प्रभावित हुए हैं। तीन किलोमीटर के दायरे में इंसान जबकि 10 किलोमीटर के दायरे में पशु-पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

अधिकारियों ने कहा, "रिसाव को बंद कर दिया गया है। यह गैस तेजी से फैलती है और इसलिए अब मरने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं है। हालात अब नियंत्रण में हैं।"

स्टाइरीन गैस बनी हादसे का कारण

ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के अधिकारियों ने कहा, "कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण बंद हुई रासायनिक इकाई को गुरुवार सुबह फिर से शुरू किया गया। कुछ समय बाद टैंकों में संग्रहीत गैस लीक होने लगी और 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। स्टाइरीन और पेंटाइन गैसें संभवत: दुर्घटना का कारण बनीं।"

बेहोश लोग-मृत मवेशी नजर आए

सुबह कई स्थानों पर जहां एक ओर लोग बेहोश पड़े दिखे, वहीं सड़क किनारे मृत मवेशी भी नजर आए। बच्चों को कंधे पर रखकर घबराए लोग अस्पतालों की ओर भागे। एंबुलेंस ने इलाके से बेसुध हुए 70 लोगों को किंग जॉर्ज अस्पताल पहुंचाया। भर्ती हुए मरीजों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं।

क्या कहते हैं लोग

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, "घटना सुबह करीब 2.30 बजे हुई। आसपास के क्षेत्रों में लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ, भयानक खुजली और आंखों में जलन महसूस होनी शुरू हुई।" दहशत में आकर लोग अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन गैस रिसाव के कारण हवा जहरीली हो गई, जिससे वह बेसुध हो गए। इस दौरान कई मवेशी और पशु भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए।

