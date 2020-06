Visakhapatnam: दवा कंपनी में Benzimidazole गैस लीक, अब तक 2 की मौत, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश ( Andra Pradesh ) के विशाखापट्टनम ( Visakhapatnam ) में एक बार फिर जहरीली गैस लीक ( Gas Leaked In Vizag ) की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार लोग फिलहाल हॉस्पिटल ( Hospital ) में भर्ती हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालाकि, स्थिति पर काबू पा लिया गया है।

Visakhapatnam में फिर जहरीली गैस रिसाव

जानकारी के मुताबिक, गैस रिसाव ( Gas Leaked In Vizag Today ) की घटना सोमवार देर रात की है। सीनियर पुलिस ऑफिसर उदय कुमार ( Uday Kumar ) का कहना है कि हमें रात साढ़े ग्यारह बजे गैस रिसाव की खबर मिली थी। जब हम मौके पर पहुंचे तो गैस रिसाव से दो मजदूरों की मौत ( Two Labourers Dies ) हो चुकी थी। जबकि, चार लोग घायल थे जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि गनीमत ये रही कि गैस कहीं बाहर नहीं फैली। उनका कहना था कि जिन लोगों की मौत हुई, वे लीकेज स्थान पर मौजूद थे। वहीं, तुरंत मौके पर राहत-बचाव कार्य चलाया गया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन दो लोगों की मौत हुई है, वे इसी कंपनी में काम करते थे। अधिकारियों का कहना है कि प्लांट में बेंज़ीमिडजोल (benzimidazole) गैस का रिसाव हुआ था। वहीं, एहतियात के तौर पर परवाडा इलाके में स्थित फार्मा कंपनी ( Pharma Companie ) की इकाई को बंद कर दिया गया था। वहीं, मुख्यमंत्री ( CM ) जगनमोहन रेड्डी ( Jaganmohan Reddy ) ने इस घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

#UPDATE - 2 people dead & 4 admitted at hospitals. Situation under control now. The 2 persons who died were workers and were present at the leakage site. Gas has not spread anywhere else: Uday Kumar, Inspector, Parwada Police Station https://t.co/ogbuc3QfoY pic.twitter.com/TuPCeWK8ZF