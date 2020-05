Vizag Gas Leak: क्या बिना मेनटेनेंस शुरू कर दिया गया था प्लांट में काम, सामने आई हकीकत

विशाखापट्टनम। विजाग स्थित एलजी पॉलिमर्स इंडिया केमिकल प्लांट में गुरुवार को हुए भयावह हादसे के बाद कई अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान इस प्लांट में बिना मेंटेनेंस के काम शुरू किया जा रहा था। हालांकि अब इस बात की पूरी सच्चाई सामने आ गई है।

किन वजह से होते हैं Vizag Gas Leak जैसे केमिकल गैस रिसाव के हादसे

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के महानिदेशक एसएन प्रधान ने गुरुवार को कहा गैस रिसाव की घटना एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हुई, जिसे लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। इसे परिचालन शुरू करने के लिए तैयार किया जा रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि रात के करीब ढाई बजे स्टाइरीन नामक एक गैस के लीक होने के बाद इलाके के लगभग 80-100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि बल की एक विशेष गैस रिसाव टीम मौके पर है और उन लोगों की जांच कर रही है जो असहज महसूस कर रहे हैं।

Locals reported throat&skin irritation & some toxic infection, then police&administration came into action. About 1000-1500 people have been evacuated, of which more than 800 ppl have been taken to hospital: SN Pradhan, NDRF (National Disaster Response Force) DG. #VizagGasLeak pic.twitter.com/g8k0ZuBwap