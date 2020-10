VK Singh : पुलवामा पर पाक के कबूलनामे को सबके सामने रखे इंडिया, FATF करे ब्लैकलिस्ट

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले ( Pulwama Terror Attack ) पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने इस मुद्दे को केंद्र से वैश्विक स्तर पर उठाने की अपील की है। वीके सिंह ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार पुलवामा घटना के बाद से ही यह कहती आई है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है।

The government said in the beginning that all leads point towards Pakistan. It is good that Pak has admitted it. I am sure our government will utilise this admittance to tell the world that Pak needs to be blacklisted in the FATF: Union Minister &ex-Army Chief Gen (Retd) VK Singh https://t.co/U41FxiH4uF pic.twitter.com/AHeO3X13B0