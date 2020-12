केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बोल, तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं दिखते हैं

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों और 30 से अधिक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच चली वार्ता बेतनीजा रही। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि किसान आन्दोलन में प्रदर्शन कर रहे कई लोग किसान नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है।

Many of the people in pictures do not appear to be farmers. What is in the interest of farmers has been done. It's not the farmers who have a problem with this (farm laws), but others. Besides opposition, people who get commission are behind it (protest): Union Minister VK Singh pic.twitter.com/qQIg5bh8oy