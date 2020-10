Bihar Election: लखीसराय के बालगुदार में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, ये है कारण

नई दिल्ली। बिहार में पहले चरण का वोटिंग (Bihar Election 2020) जारी है। दो घंटे में तकरीबन सात प्रतिशत मतदान हो चुके हैं। कई मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। लेकिन, इसी बड़ी खबर लखीसराय से सामने आ रही है। यहां के बालगुदार गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है।

Bihar: Voters of Balgudar village in Lakhisarai district boycott elections, booth number 115 wears a deserted look.



"Villagers are not voting as they're protesting against the construction of a museum on a playground," says Booth No. 115 Presiding Officer Mohammad Ikramul Haq pic.twitter.com/QpDaejRzZV