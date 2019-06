FIRST TO LAST: देश-दुनिया की सुबह से रात तक की 10 बड़ी खबरें

FIRST TO LAST: मौसम ने मैच में कर दिया 'खेल', वायु ने बदल दी अपनी दिशा, जानिए 8 बजे की बड़ी खबरें

भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैच पर बारिश की मार चक्रवाती तूफान ने बदल दिया अपना रास्ता बिश्केक में पीएम मोदी की चीनी और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात देश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बढ़ेगी आमदनी अनंतनाग हमले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान अंतरिक्ष में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में इसरो वायुसेना के विमान AN-32 का ब्लैक बॉक्स मिला पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर सर्वदलीय बैठक गूगल के CEO सुंदर पिचाई की नई पहल सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले में नाना पाटेकर को क्लीन चिट