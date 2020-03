कोरोना के इलाज के करीब भारत, बेंगलूरु के डॉक्टर विशाल राव ने दी अहम जानकारी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 735 को पार कर चुकी है। कोरोना जैसे जानलेवा संक्रमण के चलते देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन ( Lock Down ) भी घोषित किया गया है। वहीं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक हर कोई इस घातक वायरस से निपटने में जुटा है। इस बीच बेंगलूरु से अच्छी खबर सामने आई है।

दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए इसका हल ढूंढने में जुटी है। ऐसे में बेंगलूरु के एक डॉक्टर ने कोविड-19 से इलाज में अहम जानकारी दी है। डॉक्टर की मानें तो हम कोरोना का इलाज ढूंढने के करीब हैं।

#WATCH We have built a concoction of cytokines which can be injected to reactivate the immune system in #COVID19 patients. We're in a very initial stage&hope to be ready with its first set by this weekend. We have applied to the govt for an expedited review: Oncologist Vishal Rao pic.twitter.com/vymRyTrL0R