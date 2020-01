राहतः दिल्ली एनसीआर में शीतलहर खत्म, 6 जनवरी तक तापमान रहेगा सामान्य

नई दिल्ली। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि अब दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर की स्थिति खत्म हो गई है और अगले तीन-चार दिन तक तापमान सामान्य बना रहेगा।

मीडिया से बातचीत में मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम भविष्यवाणी विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया, "दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के ऊपर बादलों की एक पर्त थी, जो पंजाब से आई थी। अब यह पर्त हट गई है और इलाके में सूर्य की रोशनी आना शुरू हो गई है। अगले तीन-चार दिनों तक तापमान 18-19 डिग्री के नजदीक रहेगा, हालांकि रात के वक्त कुछ बादल बने रह सकते हैं, जो ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर की स्थिति खत्म हो गई है।"

Rainfall forecast and weather warnings for next 5 days, based on 0830 hours IST of 02.02.2020: pic.twitter.com/VcRSFXpW3V