मौसम का हालः बढ़ेगा सर्दी का सितम, दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बारिश और सर्द हवाएं करेंगी परेशनाम

नई दिल्ली। मौसम इन दिनों लुका छिपी का खेल, खेल रहा है। कभी सर्द हवाएं तो कभी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन ऐसा ही माहौल बना रहेगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिणपश्चिम में पिछले कर्इ घंटों से लो प्रेशर बना है। ऐसे में आज इसके आसपास और श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके प्रभावित रहेंगे । हालांकि अगले 24 घंटों में यहां डिप्रेशन के आसार हैं।

मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो अरब सागर के दक्षिणपश्चिम और दक्षिणपूर्व में लो प्रेशर बने होने से चक्रवातीय हवाएं चलने की आशंका है। लो प्रेशर का असर इन दिनों दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में साफ देखने को मिल रहा है। यहां आज भी कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

इन जगहों पर होगी बारिश

मौसम के बदलते मिजाज का फिलहाल दक्षिण प्रायद्वीपीय ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यहां पर आज भी हालात बिगड़े रहेगे। पूर्वोनुमानों के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय, तमिलनाडु के शेष इलाके, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के अधिकांश इलाके बारिश से सराबोर रहेंगे।

समुद्र में न जाने की सलाह

उधर. बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में हवाएं काफी तेज चल सकती हैं। इतना ही नहीं दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा में भी आंधी हवाओं के साथ तूफान की भी आशंका है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने मछुआरों को आज गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

सर्द हवाओं और बारिश ने बिगाड़ा हाल

इन दिनों उत्तरी पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ऐसे में उससे सटे जम्मू-कश्मीर जैसे इलाके खास तौर पर प्रभावित रहेंगे। यहां बारिश और हवाओं से बुरा हाल है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। यह फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 नवंबर को पूरी तरह से सक्रिय होता दिख रहा है। पूर्वोत्तर के इलाकों में नजर डालें तो असम, मेघालय में घना कोहरा अगले दो दिन तक रहेगा। वहीं तटीय ओडिशा और गैंगटिक वेस्ट बंगाल में दो दिन तक सुबह के समय धुंध रहेगी। इसके अलावा अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में 5 दिन तक कोहरे की चादर सुबह चढ़ी रहेगी।

