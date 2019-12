दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, देश के 15 राज्यों में शीत लहर का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में तेजी से मौसम का मिजाज ( weather forcast ) बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों पर जहां बर्फबारी ने मुश्किलें खड़ी कर दी है वहीं मैदानी इलाकों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर समेत आस-पास के इलाकों में बारिश के साथ सर्द हवाओं ने तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में तो शुक्रवार को स्कूल, कॉलेज भी बंद रखने का प्रशासन ने आदेश दे दिया है। विभाग की मानें तो देश के 15 से ज्यादा राज्यों में अगले एक हफ्ते तक जोरदार ठंड और बारिश ( rainfall ) का सामना करना पड़ सकता है।

There are chances of rain in Delhi and NCR today. These rains would continue until tomorrow and would be of major help in washing away the air pollutants. #DelhiRains #DelhiPollution @SkymetAQI https://t.co/IjqgZ6IZlb