मौसम अपडेटः पहाड़ों में टूटा बर्फबारी का 40 साल का रिकॉर्ड, चक्रवाती तूफान के बीच उत्तर भारत में बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज ( Weather Forecast ) एक बार फिर सर्द हो चला है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी ( Snowfall ) ने मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लौटा दी है।

उत्तराखंड ( Snowfall in Uttarakhand ) में सीजन की सबसे बड़ी बर्फबारी ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है।

केदारनाथ ( Kedarnath ) में इस सीजन हुई रिकार्ड बर्फबारी से धाम में भारी नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है।

बीते सीजन भी बर्फबारी के चलते केदारनाथ और लिनचोली में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। लेकिन, इस बार बीते वर्ष से अधिक बर्फबारी हुई है, जिससे नुकसान भी ज्यादा होने का अंदेशा है।

Right from the night of February 11 until February 13, fairly widespread rain and snow may lash the hills of #JammuandKashmir as well as #Ladakh. The intensity is expected to peak on February 12.https://t.co/osaOWz7JdQ